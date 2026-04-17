Келин: поставками БПЛА Киеву Британия только затягивает конфликт на Украине Великобритания затягивает конфликт на Украине, поставляя все больше дронов Киеву

Москва17 апр Вести.Великобритания делает все, чтобы затянуть конфликт на Украине, не принимая во внимание интересы местного населения. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Комментируя в беседе с вещательной корпорации BBC поставку Соединенным Королевством рекордного количества беспилотников на Украину, он отметил, что такие действия лишь продлят страдания людей на Украине и сам конфликт.

Это лишь свидетельствует о том, что Великобритания не хочет урегулирования. Это подтверждает наши худшие опасения о том, что европейские страны, особенно Великобритания, желают сыграть ведущую роль в усилиях по затягиванию конфликта вместо того, чтобы остановить его сказал дипломат

Келин отметил, что Великобритания не проявляет желания обсуждать "широкие вопросы европейской безопасности". По мнению дипломата, курс европейских стран на ремилитаризацию является ошибочным.

Когда был задан вопрос о возможности улучшения отношений между Москвой и Лондоном, посол сказал, что в краткосрочном периоде такая перспектива не просматривается. В то же время он предположил, что ситуация может измениться при другом британском правительстве.

Ранее в интервью ИС "Вести" Келин отметил, что Лондон не хочет слышать заявления Москвы о том, что Россия не намерена нападать на Европу. Он также не раз говорил о том, что Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий между РФ и Украиной.