Посол РФ Келин призвал Лондон к благоразумию Келин: Москва надеется, что в Лондоне победит здравый смысл

Москва17 апр Вести.В Москве рассчитывают, что обнародование данных о европейских заводах, производящих БПЛА для нужд киевского режима, послужит серьезным предупреждением для лидеров Евросоюза, которые откажутся от дальнейшей эскалации конфликта. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, которые передает ТАСС, Великобритания не хочет вступать в диалог с Россией, хотя пора задуматься о переговорах.

Я верю, что есть здравомыслящие люди не только на нашей стороне, но также в Соединенном Королевстве, которые не позволят сильнее повысить напряженность в Европе сообщил посол

Ранее Министерство обороны России обнародовало адреса европейских предприятий, которые производят беспилотники и их компоненты для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве также подчеркнули, что решения ряда европейских стран о поставках дронов Украине ведут к эскалации.