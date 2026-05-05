Россия озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ в Европе Россия обеспокоена ростом числа производителей дронов для ВСУ в Европе

Москва5 мая Вести.Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с расширением в Европе сети промышленных мощностей, ориентированных на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что наращивание потенциала военной промышленности в Западной Европе, в частности в Германии, а также активизация военной поддержки киевского режима воспринимаются российской стороной крайне негативно.

Нечаев подчеркнул, что западные страны не скрывают истинного предназначения новых заводов, открыто заявляя о том, что выпускаемые дроны и иные виды вооружений направляются непосредственно для боевого применения украинской армией.

Глава российской дипмиссии также указал на беспрецедентный уровень милитаризации экономики Германии. Он констатировал, что объемы технической и финансовой помощи Украине продолжают неуклонно расти. При этом посол обратил внимание на доминирующую в Берлине политическую линию, согласно которой Россия должна понести как можно больше разрушений, а поддержка Киева будет осуществляться в неограниченных временных рамках — до тех пор, пока это будет требоваться.

Ранее над эстонской Нарвой заметили как минимум 25 дронов, направляющихся в сторону России.