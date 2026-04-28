Журавлев: у РФ нет выбора, кроме как уничтожать заводы по выпуску БПЛА для ВСУ

В РФ заявили о необходимости уничтожить заводы ЕС с производством дронов для ВСУ Журавлев: у РФ нет выбора, кроме как уничтожать заводы по выпуску БПЛА для ВСУ

Москва28 апр Вести.России следует уничтожить европейские производства беспилотников для Украины. Такое мнение ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по обороне Алексей Журавлев.

При этом он отметил, что со стороны ЕС наблюдается юридическая уловка в плане финансового снабжения Украины и обеспечения ее военной техникой.

Выделение кредита в 90 миллиардов [евро] Украине — это прямое, если брать юридическое право, участие Евросоюза в войне с Российской Федерацией. Выделят или нет — другой вопрос. Скорее всего, выделят. То, что выделят непосредственно Украине, маловероятно. Скорее всего, они [направят] своим предприятиям, которые будут производить оружие и поставлять на Украину отметил он

И если у Украины получится со всех заводов ЕС получить беспилотники, то потом они могут быть направлены в сторону РФ. По словам парламентария, закономерно, что такие предприятия в ЕС следует уничтожать.

Я считаю, что у нас не остается другого выбора, кроме как уничтожить эти заводы. Мы вынуждены будем отвечать. Нам никто не даст выйти из этой войны, если мы не покажем действительно, что будет у них. А как мы можем показать? Можем бабахнуть по этим заводам, да? Можем? Можем. Не сделаем. А что мы можем сделать? Мы можем показать это на Украине, которую используют как полигон. Либо мы дождемся тысячи беспилотников в день, которые будут летать. Они их наштампуют точно. Нам ждать нельзя, у нас время до осени, чтобы мы показали им, что не будет такой войны, как вы хотите сказал политик

Ранее в Минобороны РФ опубликовали названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты и их компоненты для нужд Украины.