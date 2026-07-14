РФ уничтожает производства БПЛА, которые не могут быть перенесены с Украины в ЕС Кузякин: РФ уничтожает производства БПЛА, которые не могут быть перенесены в ЕС

Москва14 июл Вести.Россия успешно уничтожает производства беспилотников, которые нельзя перенести с Украины в Европейский союз. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его словам, сборка бортовой электроники для дронов, перенесена за территорию Украины – в страны Прибалтики и Центральной Европы.

Мы с успехом уничтожаем центры, где снаряжается взрывчатка. И недавний … фейерверк, мощнейшие взрывы, которые гремели в Киевской области, в Вишневом … это связано как раз с тем, что вот в этом месте, в том числе, снаряжались дроны боевыми частями. Поэтому мы успешно выносим те производства, которые на Украине остались и не могут быть перенесены в Европейский союз. Уничтожаем логистические центры, перевалочные базы, через которые, соответственно, эти дроны поставляются. Дроны всех видов – от "дальнолетов" до FPV-дронов … Противник очень быстро научился менять маршруты движения логистики, где собирается боевая часть … и наша разведка … очень оперативно эти точки выясняет сказал он

Ранее Кузякин заявил, что Германия должна восполнить запасы оружия прежде, чем помогать Украине.