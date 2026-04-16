Москва16 апрВести.Чтобы пресечь попытки противника нарастить потенциал беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приоритетными целями Вооруженных сил России должны стать операторы дронов, инфраструктура беспилотных войск и производители дронов на Украине. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.
Журналист отметил, что на Украине выстроена "очень годная" система закупки дронов боевыми подразделениями, в частности, из европейских стран.
Для того, чтобы лишить противника возможности реализовать дроново-ракетный потенциал, приоритетными целями должны стать операторы дронов и вся инфраструктура войск БПЛА врага, а также собственно производители дронов. И объекты энергетики, как напрямую влияющие на возможность производства чего-либосчитает Андрей Медведев
Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят БПЛА и их компоненты для нужд Украины. В российском оборонном ведомстве предупредили, что теракты Киева с использованием сделанных в Европе беспилотников могут привести к непредсказуемым последствиям.