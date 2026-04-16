Журналист Медведев сообщил, как ВС РФ могут остановить производство БПЛА для ВСУ

Москва16 апр Вести.Чтобы пресечь попытки противника нарастить потенциал беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приоритетными целями Вооруженных сил России должны стать операторы дронов, инфраструктура беспилотных войск и производители дронов на Украине. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.

Журналист отметил, что на Украине выстроена "очень годная" система закупки дронов боевыми подразделениями, в частности, из европейских стран.

Для того, чтобы лишить противника возможности реализовать дроново-ракетный потенциал, приоритетными целями должны стать операторы дронов и вся инфраструктура войск БПЛА врага, а также собственно производители дронов. И объекты энергетики, как напрямую влияющие на возможность производства чего-либо считает Андрей Медведев

Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят БПЛА и их компоненты для нужд Украины. В российском оборонном ведомстве предупредили, что теракты Киева с использованием сделанных в Европе беспилотников могут привести к непредсказуемым последствиям.