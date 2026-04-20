Эксперт Федоров: российская армия реально может сделать дыры в украинской ПВО Эксперт Федоров рассказал о возможностях ВС РФ по ослаблению украинской ПВО

Москва20 апр Вести.Россия обладает мощными беспилотниками, способными уничтожать вражеские радары. Благодаря этому есть все шансы пробить серьезные бреши в системе противовоздушной обороны противника. Об этом рассказал ИС "Вести" военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров.

По его словам, сейчас Украина выстроила более серьезную систему ПВО с использованием западных комплектующих, но это не является препятствием для достижения целей ВС РФ.

У нас появляются определенные интересные беспилотники, которые будут выносить РЛС противника. Если мы вскроем эту противовоздушную оборону (ПВО) с помощью тех же "кукурузников" или каких-то иных средств и вынесем локаторы, которых на Украине мало, и в совокупности малого количества локаторов и ограниченного количества зенитных ракет, мы можем реально сделать дыры в ПВО противника. А если наши самолеты смогут летать вглубь, как они летали в 2022 году, тогда были моменты, когда украинское ПВО было подавлено. Оно не было уничтожено, как мы многие мечтали. Но действительно были дни, когда летали на сотни километров вглубь, бомбили и делали это очень эффективно рассказал Федоров

Он также заявил о том, что России необходимо решать вопрос с поставками БПЛА из стран Европы на Украину.

Возможно, заводы, которые их производят, это действительно законные наши цели и поэтому надо не забывать про наши преимущества, которые надо реализовать заявил Федоров

Президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявил, что дроны ВСУ надо сбивать над странами, разрешающими их пролет.

Ранее Минобороны опубликовало перечень с названиями и адресами европейских компаний, которые, по данным ведомства, занимаются производством беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих для Украины.