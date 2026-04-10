Москва10 апр Вести.Необходимо сбивать дроны (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над странами, разрешающими им пролет. Об этом заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) в интервью ИС "Вести" Дмитрий Тренин.

По его словам, было принято решение сопровождать российские танкеры кораблями Военно-морского флота РФ.

Это практическое решение. Я думаю, что решение может быть принято и в отношении беспилотников. Об уничтожении этих беспилотников, скажем, в воздушном пространстве Эстонии, чтобы обломки, так сказать, собирала та страна, которая предоставляет свое воздушное пространство. Речь не идет о том, что при каждом подобном случае мы хватаемся за ядерную палицу. Она есть, она стоит. Но нет желания ее пустить в ход первыми сказал Тренин

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) назвал условия, которые могут привести к войне России с Европой.