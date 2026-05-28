Глава ДНР призвал переломить ситуацию с атаками ВСУ на мирных жителей

Москва28 мая Вести.В России необходим кардинально изменить ситуацию с налетами украинских беспилотников на мирных людей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Здесь задача широкого фронта. И даже не фронта, а как раз тыла, потому что противник начал использовать беспилотники против гражданского населения, против гражданских грузов, к сожалению. Эту историю нужно в кратчайшие сроки поменять, потому что это вопрос ключевой и очень чувствительный отметил он

По словам Пушилина, на данный момент есть много наработок для противодействия воздушных атак.

Безусловно, много наработок, которые есть у наших специалистов, но теперь вопрос, чтобы ускорить их внедрение, реализацию и масштабировать. Я знаю, что и наши производители отозвались сразу на поставленную задачу, и на Донбасс пойдет все лучшее, все новое, что наработано сказал он

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 28 мая уничтожили 62 дрона Вооруженных сил Украины над регионами России.