Москва30 апр Вести.Силы беспилотных систем украинской армии программируют дроны "Марсианин" для осуществления атак не только на военные цели, но и на объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что особенностью названных беспилотников является наличие технологии искусственного интеллекта.

Подобного рода новинок появляется достаточно много ... В чем особенность? Как показывает практика, целями обозначаются не только военные, но и гражданские объекты рассказал Пушилин

В середине марта Россия провела с представителями более 40 стран телемост, посвященный обзору преступлений украинских националистов в Белгородской области.