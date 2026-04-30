Москва30 апрВести.Силы беспилотных систем украинской армии программируют дроны "Марсианин" для осуществления атак не только на военные цели, но и на объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, что особенностью названных беспилотников является наличие технологии искусственного интеллекта.
Подобного рода новинок появляется достаточно много ... В чем особенность? Как показывает практика, целями обозначаются не только военные, но и гражданские объектырассказал Пушилин
В середине марта Россия провела с представителями более 40 стран телемост, посвященный обзору преступлений украинских националистов в Белгородской области.