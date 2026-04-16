Пушилин: ВСУ получили дроны "Марсианин" с ИИ, которыми бьют по автобусам и домам

Москва16 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новые дроны "Марсианин" с искусственным интеллектом (ИИ), которыми бьют по гражданским объектам, в том числе по автобусам и жилым домам в Горловке, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Горловка, которая находится вблизи линии фронта, постоянно подвергается атакам со стороны противника​​​. С появлением этих дронов, которые называют "Марсианами", участились атаки по гражданским объектам, предприятиям, автобусам, жилым домам приводит РИА Новости слова Пушилина

Только за минувшую неделю над Горловкой уничтожены 46 беспилотников противника, отметил Пушилин.

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что обстановка в городе ухудшилась, поскольку ВСУ начали применять новые дроны "Марсианин" с ИИ, которые имеют крейсерскую скорость до 300 км/ч.