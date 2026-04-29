Пушилин рассказал, что "Купол Донбасса" справляется даже с БПЛА ВСУ "Марсианин"

Пушилин: "Купол Донбасса" серьезно минимизирует риски последствий атак БПЛА ВСУ Пушилин рассказал, что "Купол Донбасса" справляется даже с БПЛА ВСУ "Марсианин"

Москва29 апр Вести.Система "Купол Донбасса" минимизирует последствия использования дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе оснащенных искусственным интеллектом беспилотников "Марсианин". Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин агентству ТАСС.

Снижает ли и минимизирует "Купол Донбасса" в какой-то части последствия использования не только данного "Марсианина", но и другого рода дронов? Конечно же, снижает и очень серьезно рассказал Пушилин

По его словам, эффективность системы подтверждают еженедельные отчеты, фото и видео с уничтоженными беспилотниками.

Смотрите, на самом деле ни одна система не защищает на 100%, даже самые совершенные, тот самый "Золотой купол", какой угодно, и обстрелы Израиля, в том числе это показали рассказал глава ДНР

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины получили дроны "Марсианин" с искусственным интеллектом, которыми бьют по гражданским объектам, в том числе по автобусам и жилым домам в Горловке.

В понедельник, 27 апреля он также рассказал, что за прошедшую неделю система "Купол Донбасса" успешно отразила 144 нападения на территорию ДНР, предпринятые Вооруженными силами Украины.