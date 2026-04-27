Москва27 апрВести.За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" успешно отразила 144 нападения на территорию ДНР, предпринятые Вооруженными силами Украины. Об этом ИС "Вести" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Также стоит отметить, что за прошедшую неделю силами рэп-купола Донбасса, а также соответствующими модами было нивелировано 144 атаки противника с помощью беспилотных летательных аппаратовсказал Пушилин
Кроме того, глава ДНР сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане.