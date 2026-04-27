Пушилин: "Купол Донбасса" за неделю отразил 144 атаки украинских войск Глава ДНР: на минувшую неделю "Купол Донбасса" предотвратил 144 атаки дронов ВСУ

Москва27 апр Вести.За прошедшую неделю система "Купол Донбасса" успешно отразила 144 нападения на территорию ДНР, предпринятые Вооруженными силами Украины. Об этом ИС "Вести" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Также стоит отметить, что за прошедшую неделю силами рэп-купола Донбасса, а также соответствующими модами было нивелировано 144 атаки противника с помощью беспилотных летательных аппаратов сказал Пушилин

Кроме того, глава ДНР сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане.