Москва11 авг Вести.В ближайшее время Киев вновь активизирует имитационную дипломатию и может предложить России очередное перемирие, чтобы сохранить украинский проект, поскольку его дальнейшие перспективы крайне туманны. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

Эксперт также выразил уверенность, что будут новые визиты посланников президента США Дональда Трампа и новые призывы к прекращению огня.

Я больше чем уверен, что в ближайшее время мы увидим какую-то активизацию вот этой имитационной дипломатии. Обязательно куда-то доедут какие-то очередные посланцы от Трампа. Обязательно мы сейчас услышим, я больше чем уверен, какие-то призывы к каким-то перемириям – морским, воздушным и прочим, и прочим, и прочим, потому что реально опять это все заходит на новый круг, когда после очередного витка эскалации, иллюзии победы нужно каким-то образом спасать украинский проект, потому что дальнейшие перспективы, ну, мягко говоря, крайне туманны заявил Кнырик

Ранее журналист Александр Коц заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает переговоры России, поскольку российской армии удалось осложнить положение украинского тыла.