Киев хочет переговоров, когда нужно выиграть время, заявил Килинкаров Килинкаров: Киев выкидывает белый флаг в уязвимой ситуации, чтобы выиграть время

Москва2 июн Вести.Когда киевский режим оказывается в уязвимом положении на фронте, он начинает демонстрировать готовность к переговорам с Россией, однако делается это не для реального урегулирования конфликта, а чтобы выиграть время. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам Килинкарова, киевский режим хочет завершить горячую фазу конфликта к осени и снова сесть за стол переговоров, чтобы пережить зиму.

Они, полностью воспользовавшись летним периодом, хотят к осени эту горячую фазу войны завершить. Условно говоря, когда Украина оказывается в уязвимой ситуации, они выбрасывают белый флаг и говорят: давайте сядем за стол переговоров. Но сядем за стол переговоров вовсе не для того, чтобы завершить конфликт, а для того, чтобы опять-таки заговорить, выиграть время, пережить зиму. А вот что будет потом – ну, потом наступит лето, и наша песня хороша начинается сначала. Попрыгунья стрекоза опять будут делать то же самое. В этом заключается вся суть идеи, которую хотят продать через возможность завершения конфликта осенью этого года заявил Килинкаров

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский поручил завершить конфликт на Украине как можно быстрее, "желательно до зимы".