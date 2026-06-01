Москва1 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил завершить конфликт на Украине как можно быстрее. С таким заявлением выступил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, это "реалистичная цель".

Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия передают его слова украинские СМИ

Ранее Буданов сообщил, что Киев ожидает визита американской делегации, подчеркнув, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжается.