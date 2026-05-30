Москва30 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил активизировать усилия в направлении обмена военнопленными. Об этом он рассказал по итогам совещания с участием главы своего офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), министра энергетики Дениса Шмыгаля и председателя Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

Надо продолжить гуманитарный трек, обмены, о которых уже была договоренность. Поручил связаться с партнерами, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество написал Зеленский в своем Telegram-канале

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что главная сложность процесса обмена пленными — отсутствие серьезных правил.

В середине мая прошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.