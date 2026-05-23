На Украине заметили напряжение в отношениях Зеленского и Буданова

Между Зеленским и Будановым растет напряжение, пишут украинские СМИ На Украине заметили напряжение в отношениях Зеленского и Буданова

Москва23 мая Вести.В отношениях между Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наметилось напряжение, сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что напряжение растет из-за политических амбиций Буданова.

Источники подтверждают, что растет напряжение в отношениях между Зеленским и Будановым, который не скрывает своих политических амбиций и ведет активную информкампанию пишут журналисты

Наблюдатели сомневаются, что назначение Буданова главкомом ВСУ состоится, так как эта позиция обеспечит ему наилучшие условия для будущего смещения Зеленского.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что Буданов может быть замешан в подготовке "тихого переворота" с целью смещения действующего главы киевского режима Зеленского.