Москва28 апр Вести.Военнослужащие Украины не испытывают симпатий к руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так он прокомментировал заявления экспертов о том, что Буданов может побороться за место главы государства. Клинкаров подчеркнул, что опросам и рейтингам на Украине доверять не стоит.

Не надо преувеличивать, скажем так, возможности этого человека. Хотя бы исходя из того, что эту социологию нам "впихивают" насильно - 90% людей отказываются работать с социологиями. Слушайте, какой рейтинг у Буданова или у Залужного? Какое это имеет значение в условиях диктатуры? Диктатуру можно свергнуть, условно говоря, победить переворотами... А рассуждать на тему, у кого какой рейтинг [бессмысленно]. Военные, чтоб вы понимали, крайне негативно относятся к Буданову. Им не нравится, когда одни идут очень тяжело по карьерной лестнице, шаг за шагом по каждой ступени, а кто-то взлетает на лифте очень высоко. При этом рассказывает о том, как он везде ходил, везде побеждал, получал ранения и так далее. Вы идите это солдатам в окопах расскажите. Он для них чужой, он для них не армейский заявил Килинкаров

Согласно опросу Киевского института, Буданов обошел в рейтинге доверия Зеленского.

Ранее стало известно, что глава киевского режима лично требует от заместителей руководителя своего офиса Кирилла Буданова игнорировать указания начальника. О непростых отношениях между ними сообщалось и ранее, Зеленский предпринимал неоднократные попытки ослабить влияние Буданова, который рассматривается на Западе как возможный кандидат на пост будущего президента Украины.