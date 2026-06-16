Москва16 июнВести.Взаимоотношения главы киевского режима Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в последнее время были напряженными. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Причиной разногласий являются различия в характерах.
Они не совпадают темпераментами, своей эмоциональной натуройподелился собеседник СМИ
Уточняется, что недавно Зеленский и Буданов провели разговор, в ходе которого обсудили все спорные моменты. При этом несколько недель назад "дело едва не дошло вообще до разрыва".
Сказать, что Зеленский и Буданов между собой все точки над "і" расставили – такого нет. Но все же между ними стало намного лучшеотметил источник
Некоторые также считают, что масштабы противоречий между ними могли быть преувеличены.
Ранее украинские СМИ уже сообщали, что между Зеленским и Будановым растет напряжение. Оно появилось из-за политических амбиций Буданова, писала местная пресса.