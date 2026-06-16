Взаимоотношения Зеленского и Буданова претерпели сложный период, пишут СМИ Между Зеленским и Будановым возникли разногласия

Москва16 июн Вести.Взаимоотношения главы киевского режима Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в последнее время были напряженными. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Причиной разногласий являются различия в характерах.

Они не совпадают темпераментами, своей эмоциональной натурой поделился собеседник СМИ

Уточняется, что недавно Зеленский и Буданов провели разговор, в ходе которого обсудили все спорные моменты. При этом несколько недель назад "дело едва не дошло вообще до разрыва".

Сказать, что Зеленский и Буданов между собой все точки над "і" расставили – такого нет. Но все же между ними стало намного лучше отметил источник

Некоторые также считают, что масштабы противоречий между ними могли быть преувеличены.

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что между Зеленским и Будановым растет напряжение. Оно появилось из-за политических амбиций Буданова, писала местная пресса.