Буданов заявил, что надеется на завершение конфликта с РФ

В офисе Зеленского выразили надежду на завершение конфликта с Россией Буданов заявил, что надеется на завершение конфликта с РФ

Москва7 июл Вести.Руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил надежду на завершение конфликта с Россией.

Древняя мудрость говорит: пока живу, надеюсь. Любая война когда-нибудь заканчивается. Не было еще ни одной войны, не имевшей завершения Заявил он в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ускориться темп боевых действий

Кроме того, Буданов рассказал, что Польша готовит эскалацию на Украине к годовщине Волынской резни и подчеркнул, что Киев не будет терпеть ультиматумов даже от партнеров.