Москва7 июлВести.Руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил надежду на завершение конфликта с Россией.
Древняя мудрость говорит: пока живу, надеюсь. Любая война когда-нибудь заканчивается. Не было еще ни одной войны, не имевшей завершенияЗаявил он в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ускориться темп боевых действий
Кроме того, Буданов рассказал, что Польша готовит эскалацию на Украине к годовщине Волынской резни и подчеркнул, что Киев не будет терпеть ультиматумов даже от партнеров.