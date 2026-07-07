В Киеве заявили о готовности воевать годами, если переговоры не дадут результата Буданов: Украина готова воевать годами, если переговоры не дадут результата

Москва7 июл Вести.Киевские власти готовы воевать годами, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине ни к чему не приведут. Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В ходе интервью изданию "РБК-Украина" у него спросили, как долго Украина готова воевать, если мирный процесс не даст результата.

Годы ответил Буданов

При этом глава офиса Зеленского также выразил надежду на то, что украинский конфликт завершится.