Буданов: Украина готова к диалогу с РФ на высшем уровне, если готова Москва

Москва11 мая Вести.Украина готова к разговору с Россией на высшем уровне, если к нему готов Кремль. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), его слова приводит литовский телеканал LRT.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий премьер заявил, что если Киев хочет мира, то Зеленскому следует позвонить российскому лидеру.

Если Россия действительно готова к серьезному разговору, Украина тоже была бы готова сказал Буданов

Он подчеркнул, что разговор между главой киевского режима и президентом России не состоится внезапно, поскольку межгосударственные телефонные линии между конфликтующими странами отключены, а по мобильному телефону подобные диалоги не ведутся.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил: продвижение Вооруженных сил РФ активизирует переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.