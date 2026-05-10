Москва10 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимиру Зеленскому следует позвонить президенту России Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с ним. Об этом Фицо написал в соцсети.

Он уточнил, что отказ Европы от диалога с Россией является ошибкой.

В ходе своего визита в Москву на парад Победы Фицо передал российскому президенту, что Зеленский готов к личной встрече с ним. После этого был получен ответ: "если Зеленский действительно заинтересован во встрече, то должен позвонить в Кремль".

Ранее Фицо заявил, что антироссийские санкции Евросоюза усиливают самодостаточность России.