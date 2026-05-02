Фицо поговорил с Зеленским и сообщил о разногласиях по ряду тем

Фицо рассказал о разногласиях с Зеленским после их разговора Фицо поговорил с Зеленским и сообщил о разногласиях по ряду тем

Москва2 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским и сообщил о разногласиях по некоторым темам. Об этом он написал на странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Несколько минут назад мне позвонил В. Зеленский. Несмотря на то, что у нас разные мнения по некоторым темам, у нас общий интерес в добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины написал Фицо

Политик подчеркнул, что Словакия активно поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский Союз. По его словам, это обусловлено желанием видеть Украину стабильным и демократическим соседом.

По его словам, они договорились встретиться в Ереване на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Кроме того, Фицо отметил, что без согласия Киева мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно.