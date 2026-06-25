Москва25 июнВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы республика не участвовала в предоставлении кредитов на военные нужды Украины. Видеозапись выступления выложена на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По словам главы словацкого правительства, обеспокоенность у него вызывает подготовка к предстоящему саммиту НАТО, который должен пройти в Анкаре в начале июля.
Мы слышим, что снова будут собирать очередные деньги для Украины. Говорится о 70 миллиардах евро на ежегодной основе на поддержку войны на Украинезаявил Фицо
Он подчеркнул, что Братислава не поддерживает финансирование военных поставок Киеву.
Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украинеотметил премьер-министр
При этом он добавил, что Словакия готова продолжать оказание гуманитарной помощи Украине.
Фицо неоднократно критиковал военную поддержку Киева и выступал за дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал премьера Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским и не подавать ему руки из-за прославления бандеровцев.