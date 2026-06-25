Словакия выступила против участия в военных кредитах Украине Премьер Словакии Фицо высказался против очередного военного кредита Киеву

Москва25 июн Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы республика не участвовала в предоставлении кредитов на военные нужды Украины. Видеозапись выступления выложена на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам главы словацкого правительства, обеспокоенность у него вызывает подготовка к предстоящему саммиту НАТО, который должен пройти в Анкаре в начале июля.

Мы слышим, что снова будут собирать очередные деньги для Украины. Говорится о 70 миллиардах евро на ежегодной основе на поддержку войны на Украине заявил Фицо

Он подчеркнул, что Братислава не поддерживает финансирование военных поставок Киеву.

Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине отметил премьер-министр

При этом он добавил, что Словакия готова продолжать оказание гуманитарной помощи Украине.

Фицо неоднократно критиковал военную поддержку Киева и выступал за дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал премьера Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским и не подавать ему руки из-за прославления бандеровцев.