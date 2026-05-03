Роберт Фицо: Словакия не будет участвовать в заявленных кредитах для Украины Роберт Фицо подтвердил отказ Словакии участвовать в кредитах для Украины

Москва3 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика официально дистанцировалась от общеевропейских инициатив по кредитованию Киева. По словам главы правительства, страна не намерена брать на себя финансовые обязательства в рамках новых пакетов помощи ЕС.

Я как председатель правительства отказался поддержать военный кредит на 90 миллиардов для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия в этом кредите не участвовала… Словакия не будет принимать участия и в последующих заявленных кредитах для Украины подчеркнул Фицо

Он пояснил, что позиция Братиславы остается неизменной, несмотря на решение Евросовета утвердить кредит, который Киев должен будет вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России.