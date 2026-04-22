Венгрия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины

Москва22 апр Вести.Будапешт и Братислава подтвердили свой отказ от участия в предоставлении Киеву финансовой помощи по программе ЕС. Об этом сообщил агентству ТАСС европейский дипломатический источник.

Уточняется, что Венгрия и Словакия, несмотря на свой отказ, сняли вето с плана еврофинансирования Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на 90 млрд евро сказал он

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза одобрили выделение Украине кредита на 90 млрд евро.