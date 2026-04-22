Москва22 апр Вести.Послы стран Европейского союза одобрили выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство.

Кроме того, по данным журналистов, послы одобрили новые санкции в отношении России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЕС нашел бы способ разблокировать кредит для помощи киевскому режиму даже в том случае, если бы партия премьер-министра Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах в Венгрии.