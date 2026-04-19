Песков о кредите ЕС для Украины: не нужно питать иллюзий

Москва19 апр Вести.Евросоюз нашел бы способ разблокировать кредит для помощи Украине даже в том случае, если бы партия премьер-министра Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах в Венгрии. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Совет Евросоюза по иностранным делам намерен 21 апреля рассмотреть вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро, выделение которого ранее заблокировала Венгрия.

Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет сказал Песков

Отмена права вето стран-участниц Европейского союза станет для ЕС началом конца, заявил ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо.