Москва17 апр Вести.Отмена права вето стран-участниц Европейского союза (ЕС) станет для этого объединения началом конца. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чье выступление транслировалось информагентством TASR.

ЕС переживает огромный кризис. Отмена права вето - это начало конца ЕС, начало конца этой значимой международной организации, чего никто из нас не желает сказал премьер

По его словам, тот, кто выдвигает подобные предложения, "лишь демонстрирует неспособность достижения компромиссов".

Фицо также раскритиковал попытки Еврокомиссии добиться на общеевропейском уровне отмены права вето для стран-членов по вопросам внешней политики.

Ранее Politico сообщало, что число европейских стран, выступающих за ограничение или полное упразднение права вето, растет. Согласно данным газеты, такое желание усилилось после того, как Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро.