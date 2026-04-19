Москва19 апрВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку идее присоединения Украины к Евросоюзу, однако подчеркнул, что на данный момент она совершенно не соответствует необходимым критериям. Об этом свидетельствует видеозапись его выступления, размещенная на странице политика в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По его словам, Киев обязан в полном объеме выполнить все условия, которые предъявляются к странам-кандидатам на членство в объединении.
Глава словацкого правительства также вновь призвал к немедленному прекращению огня на Украине. С его точки зрения, мирное соглашение должно быть подписано на условиях, приемлемых для этой страны.
