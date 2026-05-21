Фицо заявил, что в ЕС не поддержат статус ассоциированного члена для Украины

Фицо напомнил, что приоритет на вступление в ЕС имеют 3 страны, кроме Украины Фицо заявил, что в ЕС не поддержат статус ассоциированного члена для Украины

Москва21 мая Вести.Предложение о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" Европейского союза не найдет поддержки в объединении. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.

Фицо отметил, что в ЕС сейчас нет необходимой атмосферы для шагов навстречу, и Киеву в любом случае предстоит выполнить стандартные условия для вступления в организацию.

Что касается этой инициативы… полагаю, что сейчас нет никакой атмосферы в Европейском союзе для того, чтобы принимались такие шаги по отношению к Украине сказал он

Фицо отметил, что процесс присоединения к ЕС занимает годы. Он напомнил, что есть и есть другие государства, имеющие приоритет на вступление в союз. Это прежде всего Черногория, Албания и Сербия.

Ранее Владимир Зеленский требовал принять Украину в ЕС уже в 2027 году. Однако европейские лидеры указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам союза. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны-члены не готовы назвать Киеву дату вступления.