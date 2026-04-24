Мерц против немедленного вступления Украины в Евросоюз Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к ЕС

Москва24 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного принятия Украины в Евросоюз и призвал вместо него разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение. Такое заявление политик сделал по итогам саммита ЕС на Кипре, кадры транслировал телеканал Phoenix.

Вместе с этим Мерц отметил, что хочет обеспечить более тесную интеграцию Украины в структуры ЕС, включая участие представителей Киева в заседаниях Евросовета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, либо путем постепенного его вовлечения в различные сферы политики в зависимости от хода реформ на Украине.

Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно… Для этого нам нужны промежуточные шаги заявил Мерц

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу, но не видит, чтобы на данный момент она соответствовала необходимым для этого критериям.

По его словам, Киев обязан в полном объеме выполнить все условия, которые предъявляются к странам-кандидатам на членство в объединении.