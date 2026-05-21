Филиппо раскритиковал предложение Мерца об "ассоциированном" членстве Киева в ЕС Филиппо: предложение Мерца об "ассоциированном" членстве Киева в ЕС – безумие

Москва21 мая Вести.Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца об "ассоциированном" членстве Украины в Евросоюзе является безумием, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

В социальной сети Х он прокомментировал идею канцлера, направившего письмо с соответствующей инициативой главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште. Мерц предложил сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС без права голоса в период, пока Киев проходит процесс вступления.

Безумие… [Украина получит] даже доступ к европейским фондам! Так что крах для нас. В предложении Мерца Украина действительно получит выгоду от постепенного доступа к части бюджета ЕС и единому рынку, что выходит за рамки того, что в настоящее время возможно в рамках существующего Соглашения об ассоциации! подчеркнул Филиппо в Х

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС не поддержат статус "ассоциированного" члена для Украины. Он уверен, что в объединении сегодня нет нужной "атмосферы", чтобы подобные шаги принимались.