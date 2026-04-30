Москва30 апр Вести.Страны Евросоюза отвергли план по ускоренному вступлению Украины в альянс и планируют предложить Киеву интеграцию в урезанном формате. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Уточняется, что европейские страны намерены предложить Украине расширение доступа к своим рынкам, а также более глубокое участие в программах и институтах Евросоюза.

Предложения были согласованы после напряженной встречи в марте, когда столицы стран ЕС отклонили предложения Европейской комиссии... которое позволило бы Украине присоединиться к ЕС до завершения основных реформ говорится в публикации

По данным источников издания, страны Европы дали Киеву понять, что его скорое присоединение к ЕС станет затруднительным.

В свою очередь, Вильнюс выступил с предложением наделить Украину статусом "присоединяющегося к ЕС государства". Исторически этот статус предоставлялся государствам, подписавшим договор о вступлении и ожидающим его ратификации, однако Литва предлагает сделать исключение для Киева.

Ранее канцлер ФРГ Фридриг Мерц высказался против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Мерц, в частности, связал перспективы вступления Киева в альянс с готовностью Украины к территориальным уступкам.