FT: Франция и ФРГ не поддерживают ускоренный прием в Евросоюз Украины

Москва20 апр Вести.ФРГ и Франция не поддержали ускоренный прием Украины в Евросоюз. Об этом информирует британская газета Financial Times (FT).

При этом Берлин и Париж против предоставления права голоса Киеву и доступа к бюджету ЕС до полноценного вступления Украины в Европейский союз.

Предложения Парижа и Берлина не отвечают ожиданиям Киева, рассчитывавшего стать членом Европейского союза уже к 2027 году отмечает FT

ФРГ предлагает Украине статус "ассоциированного члена". Это позволит украинским представителям присутствовать на министерских и правительственных встречах ЕС, но не дает права голоса и автоматического права получение средств из общего бюджета союза. Подобное половинчатое членство в европейском объединении во Франции называют "статусом интегрированного государства".

Новый статус, как полагают в Берлине и Париже, станет для Украины важным символическим шагом. В ФРГ даже добавляют, что мягкий вариант членства в Евросоюзе мог бы включать пункт о взаимной обороне. Он считается важным, поскольку у Киева нет перспектив вступления в НАТО, поясняет британское издание.

Еврокомиссия готова была к началу переговоров с Украиной о вступлении в 2024 году. Но тогда этот процесс заблокировала Венгрия.

Теперь заблокировать вступление Украины в ЕС может Словакия. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пояснил, что ЕС в кризисе, демонстрирует неспособность к компромиссам. И отмена права вето в ЕС может стать началом конца этого европейского объединения.