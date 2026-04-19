Москва19 апрВести.Словакия может затормозить включение Украины в состав Евросоюза в случае эскалации энергетического конфликта между Киевом и Братиславой.
С таким заявлением выступил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в разговоре с РИА Новости.
Украина … может столкнуться с конкретными проблемами со Словакиейподчеркнул политик
Он также добавил, что, если противоречия в энергетике, транзите, или оборонной помощи станут усиливаться, то республика может воспрепятствовать вступлению Украины в еврообъединение.
Украина не соответствует даже базовым условиям и критериям для вступления в ЕСзаявил Гашпар
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что отвергает более мягкие условия для вступления Украины в Евросоюз.