Депутат ЕП Блага: Словакия против Украины в ЕС до урегулирования конфликта с РФ

Москва29 мая Вести.Власти Словакии считают, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не может быть рассмотрен до завершения конфликта с Россией.

Об этом в интервью газете "Известия" заявил депутат Европарламента (ЕП) от республики Любош Блага.

Наша позиция такова, что прекращение войны — это лишь первое из целого ряда условий, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли вообще рассматривать вопрос о вступлении этой страны в ЕС пояснил он

Политик также отметил, что в Словакии критически относятся к идее ускоренного принятия Украины в объединение в обход общепринятых процедур.

Блага напомнил, что Словакия при вступлении в ЕС была вынуждена согласиться с жесткими требованиями.

По мнению собеседника газеты, ускоренное присоединение Украины к сообществу преследует цель использовать Киев в борьбе против России.

25 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина хочет быть частью Евросоюза, то эта страна должна пойти на уступки, в частности, в вопросе урегулирования конфликта.

По мнению главы правительства, в настоящее время в ЕС нет необходимой атмосферы для шагов навстречу, и Киеву в любом случае предстоит выполнить стандартные условия для вступления в общеевропейское объединение.