В Евросоюзе обсуждают вступление Украины в объединение до урегулирования кризиса

Депутат ЕП Товери: Украина может вступить в Евросоюз до урегулирования конфликта В Евросоюзе обсуждают вступление Украины в объединение до урегулирования кризиса

Москва22 мая Вести.В Европейском союзе (ЕС) обсуждается идея вступления Украины в объединение до урегулирования конфликта. Об этом рассказал глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.

В беседе с газетой "Известия" он подчеркнул, что государства Евросоюза не окажутся втянутыми в открытый конфликт с Москвой в случае реализации такого сценария.

Я лично считаю, и я уверен, что у этой идеи есть большая поддержка, что мы должны принять Украину в ЕС, даже если между Украиной и Россией все еще будет продолжаться открытый конфликт заявил Товери

Парламентарий напомнил, что некоторые страны вступали в ЕС, имея территориальный спор с Россией.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) ожидает продолжения украинского конфликта до конца 2027 года. При этом в ЕК отметили, что все финансовые потребности Киева до конца следующего года покроют за счет внешнего финансирования.