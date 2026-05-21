Еврокомиссия считает, что украинский конфликт продолжится до 2027 года

ЕК прогнозирует продолжение украинского конфликта до 2027 года Еврокомиссия считает, что украинский конфликт продолжится до 2027 года

Москва21 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) ожидает продолжения украинского конфликта до конца 2027 года, сообщает ТАСС.

В частности, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис озвучил прогноз ЕК. По оценке ЕК, все финансовые потребности Киева до конца 2027 года покроют за счет внешнего финансирования.

По словам Домбровскиса, утверждение программы военного финансирования в объеме 90 млрд евро до 2027 года для Киева завершено, первый транш Украина может получить в середине июня.

Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме и санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого в прогнозе периода [с 2026 года по 2027 год] отмечено в прогнозе ЕК

Между тем депутат финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине и заставляет западных политиков задуматься о переговорах с Москвой.

Президент Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине идет к завершению. Такое же мнение выразил и президент США Дональд Трамп.