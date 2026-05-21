Москва21 маяВести.Россия одерживает победу в конфликте на Украине и заставляет западных лидеров задуматься о переговорах с Москвой.
С таким заявлением выступил депутат финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в разговоре с РИА Новости.
Что касается ситуации на поле боя, Россия выигрываетутверждает парламентарий
Политик также убежден, что РФ успешно справляется с предотвращением расширения НАТО на Украине.
По мнению Мема, проект использования Киева как инструмента против России завершается, вследствие чего Запад начал обсуждать возможность переговоров с РФ.
Ранее турецкий политический обозреватель Бурак Каплан заявил, что Киев начинает осознавать военное и психологическое поражение, приближаясь к пределу своих возможностей.