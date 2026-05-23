Москва23 мая Вести.Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема подверг критике требование главы МИД Финляндии Элины Валтонен к России о выводе войск с территории Украины.

По словам политика, после вступления Финляндии в НАТО именно Финляндия стала представлять угрозу для России, а не наоборот.

Элина, Финляндия становится угрозой для России после вступления в НАТО написал Мема в социальной сети X

Он подчеркнул, что Россия не угрожает миру. По его словам, существуют доказательства того, что именно НАТО провоцирует мировые вооруженные конфликты.

Ранее политик призвал власти Финляндии прекратить военную поддержку Киева.