Политик Мема: Европе следует извиниться перед Россией из‑за своей политики

Мема раскритиковал новые санкции и призвал Европу извиниться перед Россией Политик Мема: Европе следует извиниться перед Россией из‑за своей политики

Москва5 июл Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X подверг критике намерение главы евродипломатии Каи Каллас ввести очередной пакет антироссийских санкций и призвал Европу принести извинения Москве за антироссийскую политику.

Мема признался, что не может понять, на каком основании представитель страны с населением 1,33 млн человек (Эстония – прим. ред.) возглавляет европейскую дипломатию.

Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине подчеркнул Мема

По его мнению, усилия Европы по достижению преимущества над Россией посредством конфликта на Украине не привели к желаемому результату.

Мема напомнил, что в войну против России на Украине вовлекается все больше стран. Так, Дания предоставила Киеву дополнительную военную помощь в размере 670 млн евро. Финляндия отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, страна находится в процессе его получения.

Европа выбирает опасный путь и не оставляет России иного выбора, кроме как защищать свою национальную безопасность, заключил Мема.