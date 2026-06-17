Мема назвал ошибкой решение Финляндии позволить размещать ЯО на своей территории Мема: решение Финляндии разрешить размещение ЯО на своей территории – ошибка

Москва17 июн Вести.Решение Финляндии разрешить размещение ядерного оружия на территории страны – большая ошибка, которая несет угрозу республике, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Это решение стало результатом вступления государства в НАТО, которая давно искала возможности разместить ядерное оружие как можно ближе к России, отметил политик.

Решение отменить запрет на ядерное оружие – большая историческая ошибка для Финляндии. Это достойное глубокого сожаления решение, которое подрывает безопасность Финляндии. Оно не сделает Финляндию безопаснее, а сделает ее мишенью для ядерных ударов написал Мема в соцсети X

Ранее большинство членов парламента Финляндии проголосовало за отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия, который действовал с 1947 года по условиям Парижского мирного договора.