В Финляндии предрекли опасные изменения в европейской структуре безопасности Мема: в ЕС начнутся опасные изменения из-за стремления стран к ЯО

Москва2 июн Вести.В европейской структуре безопасности могут начаться опасные изменения из-за стремления стран Европейского союза разместить ядерное оружие на своих территориях. Такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

Политик напомнил, что в Финляндии на протяжении долгого времени обсуждается внесение в федеральное законодательство поправок, которые разрешат размещение ядерного оружия в стране. Кроме того, обратил внимание Мема, в СМИ распространяется информация о том, что Соединенные Штаты могут разрешить развертывание ядерных сил в странах ЕС.

Это не совпадение... Мне кажется, что в ближайшем будущем надвигаются очень опасные изменения в европейской структуре безопасности написал Мема

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Вашингтон в рамках консультаций с союзниками по Североатлантическому альянсу изучает возможность размещения дополнительных носителей ядерного оружия на территории европейских стран.