Москва27 апрВести.Возможное размещение ядерного оружия на территории Финляндии не повысит безопасность страны. Такого мнения придерживается финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент предложение об изменении закона о ядерной энергии и уголовного кодекса. В Хельсинки намереваются снять запрет на ввоз и хранение на территории страны элементов ядерного арсенала.
Разрешение на ввоз (а также производство, хранение и возможное использование – прим. ред.) ядерного оружия стран НАТО не сделает Финляндию безопаснеезаявил Мема в интервью РИА Новости
Он также отметил, что НАТО, ранее обещавшее "не расширяться ни на дюйм на восток", теперь наращивает военное присутствие на севере.
Дискуссии о снятии запрета на перевозку ядерного оружия в Финляндию активизировались в начале марта текущего года.
В частности, издание The National Interest написало о стремлении Франции разместить в этой стране ядерное оружие для сдерживания России.
Председатель инской партии "Левый союз" Минья Коскела заявил, что необходимую для этого законодательную базу финские власти готовили тайно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предполагаемые действия Хельсинки как "концентрированой конфронтацией".