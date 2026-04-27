Политик Мема: размещение ядерного оружия в Финляндии не добавит ей безопасности

"Не сделает безопаснее": в Финляндии забили тревогу из-за ядерного оружия НАТО Политик Мема: размещение ядерного оружия в Финляндии не добавит ей безопасности

Москва27 апр Вести.Возможное размещение ядерного оружия на территории Финляндии не повысит безопасность страны. Такого мнения придерживается финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент предложение об изменении закона о ядерной энергии и уголовного кодекса. В Хельсинки намереваются снять запрет на ввоз и хранение на территории страны элементов ядерного арсенала.

Разрешение на ввоз (а также производство, хранение и возможное использование – прим. ред.) ядерного оружия стран НАТО не сделает Финляндию безопаснее заявил Мема в интервью РИА Новости

Он также отметил, что НАТО, ранее обещавшее "не расширяться ни на дюйм на восток", теперь наращивает военное присутствие на севере.

Дискуссии о снятии запрета на перевозку ядерного оружия в Финляндию активизировались в начале марта текущего года.

В частности, издание The National Interest написало о стремлении Франции разместить в этой стране ядерное оружие для сдерживания России.

Председатель инской партии "Левый союз" Минья Коскела заявил, что необходимую для этого законодательную базу финские власти готовили тайно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предполагаемые действия Хельсинки как "концентрированой конфронтацией".