Москва29 апр Вести.Североатлантический альянс угрожает России. Об этом рассказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что в финские власти пытаются российской угрозой оправдать изменения в законе.

НАТО является агрессивным альянсом, представляющим угрозу для России цтиирует политика агентство

Мема также отметил, что финская безопасность не вырастет в случае размещения ядерного оружия на территории страны. Политик напомнил, что НАТО, которое обещало "не расширяться ни на дюйм на восток", теперь наращивает военное присутствие на севере.

В марте руководство Финляндии предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в страну.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Москва обеспокоена планами Финляндии законодательно допустить возможность размещения ядерного оружия. Он подчеркнул, что российская сторона учтет этот сценарий в своей ядерной доктрине.