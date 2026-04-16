Кузнецов: Финляндию ждут последствия в случае ввоза ядерного оружия Посол Кузнецов: Россия примет во внимание согласие Финляндии на ввоз ЯО

Москва16 апр Вести.Россия обеспокоена планами Финляндии законодательно допустить возможность размещение ядерного оружия (ЯО) в стране. Россия обязательно учтет этот сценарий в своей ядерной доктрине, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов агентству ТАСС.

Правительство Финляндии намерено на этой неделе направить в парламент законопроект, который предусматривает снятие запрета на ввоз ядерного оружия в страну.

Такое развитие событий вызывает наше естественное беспокойство. Не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что появление в Финляндии ядерного оружия или даже возможность его теоретического в любой момент появления здесь будет в полной мере учитываться в российском ядерном планировании приводит ТАСС слова Кузнецова

Законопроект предполагает исключение из финского закона от 1987 года "Об атомной энергии" статьи, запрещающей размещение, изготовление, хранение или подрыв ядерных боеприпасов на территории Финляндии.

При этом правительство подчеркивает, что не собирается размещать в Финляндии ядерное оружие, причем НАТО также не имеет подобных намерений.

По словам Кузнецова, цель законопроекта - привести национальное законодательство в соответствие с нормами НАТО и синхронизировать его с правовыми актами соседних североевропейских стран.

Между тем убедительность представленных правительством доводов вызывает серьезные сомнения. Вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Финляндии уже изучали при рассмотрении заявки страны на вступление в НАТО.

Парламент Финляндии пришел тогда к единому мнению: для участия в ядерном планировании НАТО нет необходимости менять законодательство.

Кузнецов подчеркнул, что при подготовке соглашения о военном сотрудничестве между Финляндией и США подобная необходимость также не выявлена.

Законопроект, внесенный правительством, вызвал недоумение среди многих депутатов парламента, особенно среди представителей крупнейшей оппозиционной социал‑демократической партии, которые открыто выражают непонимание мотивов подобных действий со стороны властей, отметил посол.

При этом [парламентарии] задают резонный вопрос: если власти не собираются размещать здесь ядерное оружие, зачем им вдруг спешно понадобился закон, который позволяет это делать? уточнил Кузнецов

Россия внимательно следит за обсуждением законопроекта. Посол выразил надежду, что Хельсинки осознает риски, связанные с изменением ядерной политики, а также возможные последствия в виде роста напряженности в Балтийско‑Арктическом регионе.

Кузнецов также предостерег власти Финляндии от принятия закона, который может привести к серьезным проблемам. По словам посла, население страны начинает понимать опасность подобного развития событий.

Согласно опросам законопроект поддерживают лишь 31% граждан, тогда как 49% выступают против размещения ядерного оружия в стране. В развитых демократических странах подобные вопросы обычно выносят на национальный референдум.

По словам посла, российско-финляндских отношений не существует из-за действий Хельсинки. Однако Россия готова к диалогу, но не напрашивается на него. Тем не менее, Финляндия должна учесть интересы России, если решит восстанавливать отношения с Москвой, заключил Кузнецов.