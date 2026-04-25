В посольстве РФ рассказали о реакции Москвы на планы Финляндии по размещению ЯО

Россия учтет в военном планировании возможность ввоза ЯО в Финляндию В посольстве РФ рассказали о реакции Москвы на планы Финляндии по размещению ЯО

Москва25 апр Вести.Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность ввоза в Финляндию ядерного оружия (ЯО). Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки агентству РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что инициатива финских властей в этом вопросе означает снятие всех препятствий для ввоза в страну ядерного оружия в любое время.

Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании. Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет заявили в посольстве

Ранее финское правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны в оборонных целях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Финляндии по разрешению ввоза в страну ядерного оружия концентрированной конфронтацией с Россией.